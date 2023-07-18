Штурмовики показали зачистку блиндажей оккупантов под Бахмутом (видео)

Украинские военные продолжают проводить контрнаступательные операции на одном из самых горячих участков фронта – вблизи Бахмута Донецкой области. После штурма бойцы производят зачистку позиций оккупантов.

В частности, зачисткой занимались штурмовики 1-й роты 2-го штурмового батальона. Об этом сообщили на канале 3-й Отдельной штурмовой бригады ВСУ в Telegram.

"Бойцы проводят проверку местности, осуществляют дозачистку блиндажей противника и пополняют находками арсенал трофейного оружия. Работают штурмовики 1-й роты 2-го штурмового батальона", – говорится в сообщении.

Читайте также: ВСУ ликвидировали пункт материально-технического обеспечения оккупантов в Луганской области (эффектное видео)

На видео можно увидеть, как украинские военные двигаются блиндажами и проверяют позиции оккупантов. Точное время и место не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, вблизи поселка Зайцево Донецкой области украинские защитники уничтожили самоходный российский миномет 2С4 "Тюльпан". Они "сделали больно" вражеской технике выстрелом из артиллерийского ракетного комплекса HIMARS.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!