Сильная жара в Украине продолжится: когда придет долгожданная прохлада

В некоторых регионах Украины ожидается повышение температуры в ближайшие дни. Температурные показатели могут достигнуть отметки в +37°C. Однако прогнозируется, что скоро жара смягчится.

Снижение температуры возможно уже в конце августа, но будет ли это сопровождаться внезапным похолоданием – пока остается под вопросом. Об этом сообщает UAportal.

Украинский Гидрометеорологический центр предоставил обновленный трехдневный прогноз погоды, охватывающий период с 25 по 27 августа. В ночные часы ожидается температура от +14 до +25 градусов, а в воскресенье в западных и северных регионах она снизится до +12 – +17 градусов. Дневные температуры будут колебаться от +29 до +34 градусов.

Синоптики сообщают, что 25 августа в южных и центральных областях, а также на востоке страны ожидается высокая температура от +35 до +37 градусов.

Согласно предыдущим картам прогноза, начиная со вторника, предполагается постепенное понижение температуры. В среду, 28 августа, максимальная температура в Украине не превысит +32 градуса. Подобные условия, вероятно, сохранятся и 29 августа. Таким образом, к концу августа ожидается уменьшение жары.

Раньше мы рассказывали, почему Украина "нагревается" быстрее других регионов мира и чем это чревато.

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