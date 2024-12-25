Силы обороны атаковали вражеский пункт управления в Курской области.

Украинские военные нанесли удар по пункту управления российской 810-й отдельной бригады морской пехоты (ОБрМП), расположенному в Льгове Курской области. По информации Страткома ВСУ, удар был осуществлен по пункту управления 810-й ОБрМП, который располагался в заброшенном гражданском здании в населенном пункте Льгов.

Эта операция является частью масштабной кампании по уменьшению способности русских войск координировать свои боевые действия против Украины. Об этом сообщает СтратКом ВСУ в Facebook, Meduza.

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Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что удар нанес урон среди офицерского состава оккупантов.

Российские Telegram-каналы, ссылаясь на временного исполняющего обязанности губернатора Курской области, сообщают о наличии погибших в результате атаки.

Напомним, армия РФ атаковала Харьков баллистикой

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