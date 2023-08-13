Синоптики США на 95% уверены, что аномальная жара в мире может продолжаться до февраля

Американские ученые прогнозируют, что аномальная жара в мире может продолжаться до февраля 2024 года

Климатические эксперты в Соединенных Штатах Америки отчетливо утверждают, что имеющееся явление Эль-Ниньо, которое вызывает повышение средней температуры на планете, окажет влияние вплоть до февраля 2024 года.

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По сообщению агентства Xinhua, Эль-Ниньо и Ла-Нинья, две важные климатические модели Тихого океана, способны влиять на погодные условия по всему миру. Это явление сопровождается ослаблением пассатных ветров и выталкиванием теплой воды на восточное побережье Америки.

"В начале июля была замечена повышенная температура воды в экваториальной части Тихого океана, что является признаком продолжения явления Эль-Ниньо", - сообщили в Национальной метеорологической службе.

По данным правительственного метеорологического агентства США, явление Эль-Ниньо наблюдается с декабря 2023 года и ожидается до февраля 2024 года. Ученые Всемирной метеорологической организации подчеркнули, что такие погодные условия могут привести к повышению глобальной температуры.

Июль 2023 стал рекордно жарким месяцем по истории наблюдений. Ученые высказывают предположение, что этот месяц может стать самым теплым за последние 120 000 лет на нашей планете.

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