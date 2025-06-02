Сколько баллов НМТ нужно для бюджета: проходные рейтинги 2025 в Украине

Уже в скором времени стартует новая вступительная кампания в заведения высшего образования Украины. Будущие студенты активно ищут информацию, какой результат на НМТ нужно показать, чтобы иметь шансы на зачисление в бюджет.

Портал "Вступ.ОСВІТА.UA" обнародовал данные о проходных баллах Национального мультипредметного теста для поступления на бюджет в разные украинские вузы. В специальной таблице собраны все украинские университеты и приведены данные о среднем балле НМТ, достаточном для поступления на бюджетную форму обучения.

Также указан конкурсный показатель – количество заявлений на одно бюджетное место – и сколько абитуриентов было отнесено к каждому заведению.

Показатели среднего балла рассчитаны на основе результатов вступительной кампании 2024 года – это средние баллы НМТ среди поступающих, получивших место на средства государства.

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Эти данные охватывают результаты абитуриентов, поступивших на первый курс бакалавриата (или магистратуры для медицинских, фармацевтических и ветеринарных специальностей) после завершения полного среднего образования (11 классов), независимо от формы обучения – дневного или заочного.

Таблица создана на основе статистики вступления 2024 года, которую предоставила информационная система "Вступ.ОСВІТА.UA". Источником стала Единая государственная база по вопросам образования согласно договору с ГП "Инфоресурс".

Подготовка к поступлению часто сопровождается эмоциональным напряжением. Уменьшить уровень стресса и повысить уверенность в своих силах помогут подготовительные курсы по НМТ и ВНО в Optima Academy. Программа подразумевает индивидуальный подход, внимание к ключевым предметам, систематизацию знаний и работу над ошибками – все, чтобы абитуриент чувствовал себя максимально готовым.

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