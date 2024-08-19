Сколько будут получать военные с сентября 2024 года: подробности

С 1 сентября в Украине уровень заработной платы военнослужащих остается неизменным. Помимо основного вознаграждения, украинские военные также будут получать ряд дополнительных выплат.

Как сообщают Сухопутные войска ВСУ, базовая денежная выплата для командира бригады составляет 50173 гривен, без учета дополнительных премий. Для стрелка эта сумма составляет 20586 гривен, также без дополнительных надбавок.

Постановление Кабинета Министров № 168 определяет размер ежемесячных доплат для военнослужащих:

30 тысяч гривен получают участвующие в обороне страны, защите населения и государственных интересов в ответ на военную агрессию со стороны россии.

50 тысяч гривен выплачивается военнослужащим, выполняющим задания в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями.

100 тысяч гривен предназначены для тех, кто находится в зоне активных боевых действий или проходит лечение и реабилитацию после контузии, травм или увечий. Эта сумма также предусмотрена для попавших в плен военных.

70 тысяч гривен доплачивается военным, находящимся на передовой в течение месяца.

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Доплаты за уничтожение техники

На официальном сайте Верховной Рады Украины был опубликован новый законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно мотивации военной службы". В документе предлагаются денежные вознаграждения для военных, которые участвуют в уничтожении, захвате или обнаружении определенных видов техники:

370 тысяч гривен за уничтожение танка, самоходной артиллерийской установки (САУ) или реактивной системы залпового огня (РСЗО);

370 тысяч гривен за уничтожение зенитных ракетных комплексов (ЗРК) и радиолокационных систем противовоздушной обороны (ПВО);

150 тысяч гривен за уничтожение средств контрбатарейной борьбы и радиоэлектронной борьбы (РЭБ);

100 тысяч гривен за уничтожение боевых машин десанта (БМД), бронетранспортеров (БТР), боевых машин пехоты (БМП), командно-штабных машин и артиллерийских систем;

100 тысяч гривен за уничтожение разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов, а также баллистических ракет;

30 тысяч гривен за уничтожение других бронированных или грузовых автомобилей.

Напомним, ранее мы рассказывали, как военным выплачивают оздоровительные и в каких случаях их насчитывают.

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