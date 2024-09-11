Сколько денег можно перевозить через границу, возвращаясь в Украину: объяснение НБУ

В Национальном банке сообщили, какую максимальную сумму денег можно ввозить в Украину при возвращении домой. Также специалисты предоставили рекомендации по правильному оформлению такой процедуры.

Физические лица имеют право перевозить через таможенную границу Украины наличные и банковские металлы без письменного декларирования таможни, если сумма или стоимость не превышает эквивалент 10 тысяч евро. Об этом пишет 24 Канал.

Если сумма ваших средств достигает или превышает установленный предел, их нужно обязательно задекларировать.

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Как задекларировать наличные деньги

Письменную декларацию следует подать таможенной службе, если перемещение через границу включает валюту и банковские металлы на сумму, равную или превышающую эквивалент 10 тысяч евро. Нет никаких ограничений на максимальную сумму валютных ценностей, которые можно ввозить на таможенную территорию Украины.

Стоит отметить, что при заполнении таможенной декларации на границе, следует точно и четко указать все данные о валютных ценностях в письменной форме.

Несовершеннолетние украинцы также имеют право привозить валюту из-за границы или через границу без декларирования, если сумма не превышает 10 тысяч евро в эквиваленте. Если сумма более 10 тысяч евро (в эквиваленте), нужно заполнить декларацию. Декларацию от имени лица, не достигшего 16 лет, заполняет его законный представитель.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, сколько денег можно легально вывезти из Украины.

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