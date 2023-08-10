Сколько денег нужно в 2023 году, чтобы подготовить ребенка к 1 сентября

Уже в скором времени учащиеся должны возвращаться с каникул за уроки. Учения планируют возобновить с 1 сентября в тех заведениях, где обустроены укрытия, или если школа имеет соглашение, что дети будут направляться в укрытие на территории находящихся рядом предприятий или учреждений.

Украинцы уже сейчас начинают интересоваться ценами на школьные принадлежности. И в этом году для сбора ребенка в школу нужны немалые средства.

Читайте также: Стало известно, как будут работать школы с 1 сентября

Как сообщает издание news.vn.ua, стоимость школьных принадлежностей и формы выросла, но все равно есть способы сэкономить.

Что касается цен на канцелярские товары, то рюкзак обойдется в 600-2500 гривен. Пенал для школьника будет стоить от 50 до 400 гривен. Набор для работы обойдется в 900–2000 грн.

За набор школьной формы и спортивной одежды для физкультуры придется выложить от 4 до 6 тысяч гривен.

Родителям первоклассников нужно отложить дополнительные деньги на специальные учебные тетради по отдельным предметам. А это от 900 до 1800 грн.

Напомним, с 1 сентября в Украине изменится обучение для учащихся и учителей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!