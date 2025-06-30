Сколько наличных разрешено вывозить за границу: правила для украинцев

В 2025 году для украинцев действуют конкретные нормы по перевозке наличных через границу. Какую сумму разрешено иметь при себе при выезде из страны – рассказываем далее.

Так, граждане Украины могут вывозить за границу наличные средства и банковские металлы. Как отмечает таможенная служба, сумма без обязательного декларирования не должна превышать 10 тысяч евро, передает "24 Канал".

По состоянию на 30 июня по официальному курсу НБУ эта сумма составляет 487 823 гривен. Если же границу пересекает семья, то разрешенная сумма возрастает в соответствии с количеством людей.

К примеру, семья из трех человек, где двое взрослых и ребенок, может иметь при себе до 30 000 евро без необходимости декларирования. Это примерно 1 463 469 гривен.

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Как поступить, если нужно вывезти сумму, превышающую 10 000 евро

Если сумма превышает 10 000 евро, нужно обязательно подать таможенную декларацию. В письменном виде следует задекларировать:

национальную или иностранную валюту, а также банковские металлы на общую сумму от 10 000 евро и более;

ценные бумаги и платежные документы (такие как акции, облигации, чеки, векселя, аккредитивы, банковские поручения, депозитные сертификаты), если их общая фактурная стоимость превышает 10 000 евро.

При этом действующее законодательство не предусматривает никаких лимитов на максимальную сумму или стоимость валютных ценностей, разрешенных к вывозу из Украины.

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцам изменят условия выезда за границу.

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