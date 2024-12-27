Сколько стоят дрова в Украине и где они самые дорогие

В настоящее время в Украине продолжается отопительный сезон, однако далеко не все граждане пользуются централизованным отоплением. Многие выбирают обогревать свои дома дровами, которые, стоит отметить, стоят недешево.

UAportal узнал актуальные цены на дрова в Украине и определил, в каких регионах их можно купить выгоднее. Обратите внимание, что не все объявления содержат четкие единицы измерения, но чаще всего дрова реализуются в кубических метрах (м³).

В Украине существует немало платформ, где можно приобрести дрова, а цена зависит от породы дерева, состояния обработки и качества. Например, дрова, которые не изрезаны на бревна или содержат примеси опилок, стоят дешевле. Кроме того, влажная древесина имеет более низкую цену, но из-за большего веса ее транспортировка может быть дороже.

Сколько в Украине стоят дрова Сколько в Украине стоят дрова

Средняя стоимость 1 кубометра дров на рынке колеблется от 900 до 4000 грн. Наиболее популярными остаются дрова из дуба или плодовых деревьев, хотя доступны и другие породы. Некоторые продавцы указывают в своих объявлениях, что их продукция имеет соответствующие документы, ведь продажа древесины регулируется законом, ограничивающим количество дров в частных хозяйствах.

Сколько в Украине стоят дрова Сколько в Украине стоят дрова

Сколько в Украине стоят дрова Сколько в Украине стоят дрова

Отметим, что цены на дрова в западных и северных областях Украины обычно ниже, хотя встречаются и исключения. В центральных регионах, где отопление углем менее популярно, стоимость может быть выше, но многое зависит от конкретного поставщика.

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