Следите за самочувствием, ожидается 4 уровень: прогноз магнитных бурь на 30 января

Украина оказалась под влиянием длительной и сильной магнитной бури, которая продержится не менее семи дней. Активность геомагнитного шторма началась 20 января с уровня 4 балла, а уже 22 января индекс бури стремительно подскочил почти до 7 баллов.

23 января ее сила немного уменьшилась до 6 баллов, но она будет оставаться на этом уровне до 26 января. Об этом сообщает Meteoagent.

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Однако это еще не конец: 28 января ожидается новый всплеск магнитной активности и может достигнуть почти 64 баллов. Этот геомагнитный шторм продлится до 30 января.

По информации Meteoprog, за последние сутки на Солнце зафиксировали 7 вспышек класса М. Эксперты прогнозируют, что возможны новые выбросы этого класса с вероятностью 75%. Также существует 10% вероятность вспышек класса Х.

На Солнце наблюдается 53 активных пятна, что свидетельствует о повышенной солнечной активности.

Напомним, черные дыры Звезды Смерти устремляют струи на новые цели.

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