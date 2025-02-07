Следите за самочувствием, ожидается желтый уровень: прогноз магнитных бурь на 8 февраля

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, что вызывает головные боли, усталость и повышенный уровень стресса у некоторых людей. В ближайшие три дня ожидается разный уровень геомагнитной активности: 7 февраля прогнозируется средняя магнитная буря с К-индексом 4, 8 февраля – слабая с К-индексом 3, а 9 февраля – еще менее выраженная активность с К-индексом 2.

Поскольку прогнозы обновляются каждые три часа, следует следить за актуальной информацией. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC).

Магнитные бури возникают вследствие вспышек на Солнце, во время которых выбрасывается поток заряженных частиц, достигающих магнитосферы Земли. Их интенсивность измеряется К-индексами: незначительные колебания до уровня 4 обычно остаются незаметными, в то время как бури с показателем 5 и выше могут влиять на самочувствие, а при уровне 7–8 даже вызывать сбои в связи и спутниковых системах.

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Чтобы минимизировать негативное влияние магнитных бурь, рекомендуется соблюдать здоровый образ жизни: правильно питаться, избегать острой, жирной пищи, алкоголя и чрезмерного употребления кофе, пить больше воды и травяных чаев. Прогулки на свежем воздухе, умеренные физические нагрузки и сохранение покоя помогут облегчить состояние. Людям с хроническими заболеваниями следует больше отдыхать и иметь при себе необходимые лекарства. Контрастный душ утром может взбодрить, а теплая ванна вечером – способствовать расслаблению.

Напомним, черные дыры Звезды Смерти устремляют струи на новые цели.

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