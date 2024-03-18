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Снайперы ССО устроили ночную засаду для оккупантов на Херсонском направлении (видео)

Былим Елена

Снайперы ССО устроили ночную засаду для оккупантов на Херсонском направлении (видео)

Во время ночного наблюдения за враждебными позициями в Херсонском направлении снайперы Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины заметили движение со стороны противника.

Вмиг украинские воины открыли огонь на поражение. В результате точной стрельбы шесть оккупантов были уничтожены, сообщили в Командовании ССО.

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Сила и сноровка украинских снайперов дают ощутимые результаты на поле боя, нанося врагу потери и сдерживая его агрессию.

Дополнительная информация:

Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины – это элитные военные формирования, предназначенные для выполнения специальных задач в тылу врага. Снайперы ССО ВСУ имеют высокий уровень подготовки и опыта, что позволяет эффективно выполнять задачи по ликвидации враждебных сил. Деятельность ССО ВСУ является важной составляющей всеобщей обороны Украины от российской агрессии.

Напомним, на днях на Авдеевском направлении 47-я бригада разгромила десантуру врага.

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