Снайперы ССО устроили ночную засаду для оккупантов на Херсонском направлении (видео)

Во время ночного наблюдения за враждебными позициями в Херсонском направлении снайперы Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины заметили движение со стороны противника.

Вмиг украинские воины открыли огонь на поражение. В результате точной стрельбы шесть оккупантов были уничтожены, сообщили в Командовании ССО.

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Сила и сноровка украинских снайперов дают ощутимые результаты на поле боя, нанося врагу потери и сдерживая его агрессию.

Дополнительная информация:

Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины – это элитные военные формирования, предназначенные для выполнения специальных задач в тылу врага. Снайперы ССО ВСУ имеют высокий уровень подготовки и опыта, что позволяет эффективно выполнять задачи по ликвидации враждебных сил. Деятельность ССО ВСУ является важной составляющей всеобщей обороны Украины от российской агрессии.

Напомним, на днях на Авдеевском направлении 47-я бригада разгромила десантуру врага.

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