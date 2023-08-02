Снимает макияж и борется с черными пятнышками: необычные способы использования пены для бритья

Не так многие знают, но пену можно использовать не только во время депиляции. Некоторые женщины решили заменить ею средства для умывания по рекомендации специалистов.

По отзывам из тематических бьюти-сообществ, а также ukr.media, пена для бритья действительно помогает эффективно очистить кожу лица. Благодаря воздушной текстуре она лучше проникает в поры, что уменьшает видимость черных точек по сравнению с мыльными средствами.

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Тем не менее, следует отметить, что не рекомендуется использовать пену как полноценную замену для средств для умывания, поскольку реакция кожи может быть разной. Однако для снятия макияжа пена подойдет и даже позволит добиться лучшего результата по сравнению с гидрофильным маслом, как утверждают визажисты, давно использующие этот лайфхак.

Если вы собираетесь попробовать пену в качестве демакияжа, лучше выбирать варианты, предназначенные для чувствительной кожи, чтобы избежать раздражения. Не забывайте также очистить кожу обычным способом и закрепить эффект увлажняющим тонером.

Напомним, мы уже писали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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