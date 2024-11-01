Со следующей недели из-за понижения температуры могут начаться отключения света

Уже со следующей недели из-за ощутимого снижения температуры могут вернуться почасовые графики отключения электроэнергии. Если Укрэнерго не получится удержать баланс энергосистемы, свет будут отключать.

Об этом заявил член наблюдательного совета "Центрэнерго" Владимир Величко, пишет "Интерфакс-Украина".

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"Со следующей недели синоптики прогнозируют ощутимое снижение температуры. Для энергетиков это означает, что для балансировки энергосистемы необходимо будет задействовать более существенные меры – такие как аварийная помощь от операторов сопредельных стран. Но до применения аварийной помощи необходимо максимально использовать собственные ресурсы. В случае, если НЭК "Укрэнерго" не удастся выдержать баланс энергосистемы, будет применение графиков отключений", – сообщил Величко.

После снижения суточной средней температуры в октябре, энергосистема уже наблюдает ощутимый рост потребления, а его пик сместился с 20:00 на 19:10.

Напомним, зимой в Запорожье может вообще не быть электроэнергии.

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