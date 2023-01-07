Собака ворвалась в кадр во время съемки видео с участием Анны Маляр (смешное видео)

Заместитель министра обороны Анна Маляр записывала видео для телемарафона об упрощении системы призыва. В этот момент к ней подбежала собака и потребовала внимания.

Этот момент попал на видео. Его она опубликовала на своей странице в Фейсбуке.

"Осторожно, много милоты в кадре. Это вам для хорошего настроения. Как мы сегодня делали съемку на серьезную тему для марафона", – прокомментировала Маляр этот инцидент.

На видео можно увидеть, как Анна Маляр стоит перед камерой и объясняет систему призыва в Украине. Затем она начинает улыбаться и смотрит вниз. Здесь в кадре появилась немалая собака. "Ой, кто к нам пришел на эфир", – сказала она и рассмеялась.

Маляр погладила собачку и пыталась вернуться к записи видео. "Эти изменения для нас были...", – продолжила Анна на камеру, однако пес оказался настойчивым и продолжил требовать, чтобы его гладили. Он встал на задние лапы, положил передние Маляры на руку, а потом почти дотянулся до ее плеч и начал тереться мордочкой о куртку замминистра.

Маляр едва сдерживая смех снова принялась гладить собаку. Он успокоился и Анна снова начала рассказывать о призыве. Уже через мгновение пес вернулся и положил передние лапы на руку Маляру, не отпуская ее. Женщине пришлось дальше рассказывать на камеру о призыве, однако, уже обнимая собаку. "Ну хочет в кадр", – прокомментировала поведение собаки Маляр.

Напомним, в октябре прошлого года собачка сходила в туалет прямо во время прямого эфира.

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