Соберете большой урожай: дачники рассказали, как правильно сажать голубику
Голубика – очень вкусная и полезная, но довольно дорогая ягода. Дешевле будет выращивать свою голубику и собирать большой урожай. Как сажать голубику разбирался UaPortal.
Для начала выберите зону посадки. Сформируйте место посадки и подкислите почву.
Место посадки под голубику должно быть:
– Открытое
– Ориентация на север, запад, восток.
– Дренажная почва.
– Кислотность от 3.5 до 4.5 рН.
– Торфяно-песчаные или суглинные почвы.
Необходимые удобрения: песок, перлит, 50 грамм серы для кислотности или полив подкисленной водой (голубика любит кислую почву).
Как посадить голубику?
Перед посадкой приготовьте специальный раствор: 100 мл яблочной кислоты смешайте с 10 л воды, полейте подготовленную под посадку землю. Кроме того, внесите минеральное удобрение в объеме 60 г на м2 и перекопайте почву.
Как сажать:
Сделайте углубление на уровне длины корневой системы. Сажать нужно на расстоянии 0,5 метра между саженцами. Если сорта высокорослые с широкой кроной и мощными краями – на расстоянии 1.5-3 метра.
Читайте также: Как правильно обрезать деревья и кустарники.
Техника посадки голубики
Прогретую почву удобрите, сформируйте посадочное место и разбейте по лункам. Посадите саженцы, углубляя на 5 см.
Уход после посадки
После посадки саженцев поливайте и рыхлите почву, обрабатывайте прикорневые лунки. Время от времени добавляйте минеральные удобрения и поливайте кислой водой.
Напомним, мы уже писали, как помочь плодоносить абрикосовым деревьям.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !