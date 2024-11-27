SoftBank инвестирует $1,5 млрд в OpenAI, сотрудники могут обналичить акции

SoftBank вложил $1,5 млрд в OpenAI, предоставив текущим и бывшим сотрудникам возможность обналичить свои акции через тендерное предложение. Акции оцениваются в $210 за штуку, а предложение будет действовать до 24 декабря. Это шаг на фоне растущей оценки OpenAI, которая достигла $157 млрд.

Инициатором сделки стал основатель SoftBank Масайоси Сон, который стремится укрепить позиции в сфере искусственного интеллекта. Через Vision Fund 2 SoftBank расширяет портфель инвестиций в ИИ, включая такие компании, как Glean и Perplexity.

OpenAI, несмотря на растущую конкуренцию, продолжает привлекать крупные инвестиции. С момента запуска ChatGPT компания привлекла $13 млрд, включая финансирование от Microsoft. Однако с учетом высоких затрат OpenAI прогнозирует убытки в размере $5 млрд при доходах $3,7 млрд в этом году.

Эта инвестиция отражает усилия SoftBank по укреплению позиций в быстро растущем рынке ИИ, который, по прогнозам, превысит $1 трлн выручки в течение следующего десятилетия.

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