Солнечный шторм уничтожил часть магнитного поля нашей планеты: образовалась 'магистраль' между Солнцем и Землей (видео)

Ученые обнаружили, что во время мощного солнечного шторма, произошедшего в апреле 2023 года, между Солнцем и Землей образовался временный магнитный мост. Это явление позволило заряженным частицам двигаться в обоих направлениях, создав условия для полярных сияний на обоих небесных телах.

Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Как правило, Земля движется через солнечный ветер со скоростью, превышающей скорость магнитных волн. Это создает своеобразный защитный барьер – магнитосферу. Однако во время мощных солнечных вспышек этот барьер может быть нарушен. Именно так произошло в апреле прошлого года.

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В результате солнечного шторма магнитосфера Земли деформировалась, образовав так называемые "крылья Альвена". Эти крылья соединили магнитные поля Земли и Солнца, создав прямой путь для движения заряженных частиц. Это значит, что частицы с Солнца могли свободно попадать в атмосферу Земли, вызывая полярные сияния, а частицы с Земли – двигаться в направлении Солнца.

"Это было настоящее космическое шоу", – отмечают ученые. Хотя полярное сияние на Солнце было слишком слабым, чтобы увидеть его невооруженным глазом, космические аппараты зафиксировали этот уникальный феномен.

Что такое солнечные бури

Этот процесс вызван выбросами корональной массы Солнца. Явление происходит, когда на Солнце появляются вспышки, в итоге которых в космос выбрасываются большие тучи плазмы и магнитного поля. Когда эти облака достигают Земли, они взаимодействуют с ее магнитосферой, вызывая всевозможные явления.

На Солнце появляются пятна с высочайшей магнитной активностью. Именно в этих областях чаще происходят солнечные вспышки и выбросы корональной массы. Активность Солнца меняется циклически с периодом около 11 лет. Во время максимума солнечной активности количество солнечных пятен и соответственно солнечных бурь значительно возрастает.

Напомним, черные дыры Звезды Смерти устремляют струи на новые цели.

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