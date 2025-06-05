Солнце палит, гром гремит: для каких регионов погода устроит испытания в ближайшие дни

Уже с начала июня украинцев ждет настоящая жара – температура воздуха будет подниматься почти до +40 градусов. Даже ожидаемые осадки не смогут существенно облегчить погодную ситуацию.

По информации сервиса Ventusky, в период 8-9 июня во многих областях температура превысит +35 градусов. В то же время следует помнить, что данные прогнозов могут изменяться, поскольку система регулярно обновляет информацию.

В воскресенье, 8 июня, в западных и северных регионах Украины ожидается до +32°C, в центре и на востоке - до +33°C. Высокая температура прогнозируется на юге – после обеда столбик термометра может подняться до +38°C. В ночные часы по всей стране температура снизится до +25°C, тогда как на юге будет оставаться до +28°C.

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Синоптики отмечают, что 8 июня осадков не ожидается, а ветер местами усилится до 12 м/с.

В понедельник, 9 июня, жара постепенно отступит в большинстве областей. На западе и севере температура днем снизится до +20°C, в горной местности до +17°C. В восточных, центральных и южных областях жара будет держаться до +38°C. Причиной понижения температуры в отдельных регионах станут осадки и сильные грозы.

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