Сомнолог рассказал, что нужно делать сразу после пробуждения, чтобы не быть сонным

Что делать сразу после сна, чтобы не хотеть спать дальше

Специалист по сну, Нэнси Х. Ротштейн, в своем комментарии для известного британского издания, рассказала о важной рекомендации, которая может помочь вам чувствовать себя бодрыми. Эксперт советует избежать проверки мобильного телефона сразу после пробуждения.

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Проверка телефона утром или перед сном может привести к переходу вашего мозга от дельта-волн к бета-волнам. Это означает, что ваш мозг может пропустить важные альфа- и тета-волны, объясняет Ротштейн Express.

По ее словам, это может иметь негативные последствия в течение дня, включая наступление сонливости.

Эксперт предоставляет лайфхак для правильного пробуждения утром. Когда срабатывает будильник на смартфоне, встаньте сразу, чтобы отключить его. После этого, как можно быстрее застелите кровать, чтобы избежать соблазна снова заснуть.

Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC) рекомендуют взрослым спать от семи до девяти часов в ночь. В то же время подросткам нужно еще больше времени в постели – от восьми до десяти часов, а детям от шести до 12 лет - от девяти до 12 часов.

Недостаток сна медики и ученые связывают с хроническими проблемами со здоровьем, такими как апноэ во сне, болезни сердца, почек, высокое кровяное давление, диабет, инсульт, ожирение и депрессия.

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