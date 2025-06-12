Состоялся очередной обмен пленными между Украиной и рф: удалось вернуть группу тяжелораненых и тяжелобольных защитников (фото, видео)

12 июня между Украиной и Россией состоялся очередной обмен военнопленными. Из российского плена удалось освободить группу тяжелораненых и тяжелобольных украинских защитников.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. По информации штаба, нынешний обмен является частью масштабного процесса возвращения военнослужащих в возрасте до 25 лет, а также раненых и тяжелобольных.

Состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ. Источник: Координационный штаб по обращению с военнопленными Состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ. Источник: Координационный штаб по обращению с военнопленными

Состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ. Источник: Координационный штаб по обращению с военнопленными Состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ. Источник: Координационный штаб по обращению с военнопленными

Состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ. Источник: Координационный штаб по обращению с военнопленными Состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ. Источник: Координационный штаб по обращению с военнопленными

Состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ. Источник: Координационный штаб по обращению с военнопленными Состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ. Источник: Координационный штаб по обращению с военнопленными

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В Украину вернулись бойцы Вооруженных сил Украины, в частности, представители Десантно-штурмовых войск, ВМС, Воздушных Сил, Сил терробороны, Сил безопасности и специальных операций, Государственной пограничной службы и Нацгвардии.

Среди освобожденных – защитники Мариуполя, которые провели в плену более трех лет. Все уволены — мужчины, служившие в рядовом и сержантском составе.

Также часть возвращенных украинцев раньше считалась пропавшими без вести. Они воевали на разных направлениях фронта – Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском.

По словам Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, самому старшему среди уволенных — 59 лет, самому молодому — 22.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал событие: "Сегодня наши воины — армейцы, нацгвардейцы, пограничники — дома. Все они нуждаются в лечении, и он будет обеспечен. Это уже второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных. Мы продолжаем работу, чтобы вернуть каждого украинца из плена. Спасибо всем, кто при. дома, в Украину".

Министр обороны Рустем Умеров подчеркнул сложность и значение обмена: "Это уже четвертый этап возвращения тех, кто получил ранение или тяжело заболел в плену. За каждой операцией стоят десятки людей, сложные переговоры, дипломатия, давление и вера родных. Мы не остановимся, пока последний не вернется домой".

Обмен военнопленными продолжается, и государство продолжает работу над освобождением всех остающихся в плену украинцев.

Напомним, мы уже писали, на какие виды материальной помощи имеют право родные военнопленных.

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