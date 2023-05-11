Сосуды железного века, римские монеты и два серебряных артефакта 17 века: в Уэльсе нашли уникальное сокровище

Джон Мэтьюз проводил свой обычный день в надежде найти что-нибудь интересное на поле. Но то, на что он наткнулся, превзошло все его надежды. Джон нашел много древних предметов в отличном состоянии, которые датировались железным веком и римской эпохой.

Археологи предполагают, что раньше на месте найденного клада было поселение. На это указывают сосуды железного века, римские монеты и два серебряных артефакта 17 века.

Об этом пишет Wales Online.

Найдя сокровище, мужчина позвонил по телефону человеку, который специализировался на вопросах находок, на место прибыли специалисты, которые откопали находки, а затем отправили их на изучение. Через некоторое время на месте уже работала команда археологов.

Впоследствии специалисты откопали чашу, на которой была нарисована бычья морда, и другие старинные вещи. Джон, который тоже присутствовал на раскопках, заявил:

"Я никогда не видел ничего такого. Я не думал, что наши предки могли сделать такие красивые, красивые вещи. Я просто в шоке".

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В ходе раскопок археологи наткнулись на две целые и шесть фрагментов сосудов, остатки двух деревянных бочек и ведерко железного века с украшениями из медного сплава, миску из медного сплава железного века, котелок, а также две римские кастрюли из медного сплава. Сосуды датируются временами римской империи.

Аластер Уиллис, старший куратор группы поражен находками: "Открытие двух сокровищ монет на одном поле и в непосредственной близости от римского города в Кервенте является удивительным и значимым. Результаты проведенного геофизического исследования указывают на наличие ранее неизвестного поселения или религиозного места, где спрятали монеты. Это проливает свет на жизнь в сельской глубинке вокруг римского города Вента Силурум. Открытия также важны для понимания событий, происходивших в юго-восточном Уэльсе примерно в то время, когда оттуда ушли римляне, в начале пятого столетия нашей эры", – сказал он.

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