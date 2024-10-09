Рада запретила мобилизацию до 25 лет

Верховная Рада приняла законопроект №11379-д, предусматривающий освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет. Ранее данную категорию граждан могли мобилизовать, несмотря на то, что призыв на службу в Украине разрешается только после достижения 25-летнего возраста.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Решение поддержали 311 нардепов.

Напомним, ранее мы рассказывали, кому из украинцев точно не придет повестка по почте.

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