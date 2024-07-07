Советы мобилизованным: как подготовиться к полевым условиям

С первых дней службы вы будете жить в полевых условиях. По соображениям безопасности базовую подготовку новобранцы проходят за пределами стационарных учебных центров. Поэтому заранее позаботьтесь обо всем необходимом для поддержания личной гигиены.

Корреспондент АрмияInform делится опытом, что именно взять с собой:

Запас на 2-3 недели автономного использования:

Не рассчитывайте на то, что можете купить все необходимое уже в воинской части. В первые дни у вас может не быть возможности сходить в магазин. Поэтому заранее подготовьте запас средств гигиены в расчете на 2-3 недели пользования. Не стоит набирать средств на срок, длиннее одного месяца. За это время вы освоитесь и найдете способ пополнить запасы.

Минимальный перечень необходимого:

Мыло туалетное (2-3 бруска): для мытья рук и тела (при наличии воды).

для мытья рук и тела (при наличии воды). Мыло хозяйственное: для стирки вещей.

для стирки вещей. Влажные салфетки (пара больших упаковок): альтернатива душу при его отсутствии.

альтернатива душу при его отсутствии. Полевой (окопный, сухой) туристический/военный душ (до 10 упаковок): средство для мытья без воды.

средство для мытья без воды. Зубная паста и щетка: для ухода за зубами.

для ухода за зубами. Ватные палочки (одна небольшая упаковка): для гигиенических процедур.

для гигиенических процедур. Принадлежности для бритья (станки, гель для и крем после бритья) или триммер (на аккумуляторе или батарейках): для ухода за бородой.

для ухода за бородой. Маникюрные ножницы или книпсеры (кусачки, щипчики) для ногтей: для ухода за ногтями.

Читайте также: Кто из мужчин должен повторно пройти ВЛК в июле

Как помыться с водой:

Туалетное мыло: основа для мытья рук и тела.

основа для мытья рук и тела. Шампунь/гель для душа (по желанию): для более тщательного мытья волос и тела.

для более тщательного мытья волос и тела. Короткие волосы: упростит уход за собой в полевых условиях.

Как помыться без воды:

Влажные салфетки: альтернатива душу на 2-3 дня.

альтернатива душу на 2-3 дня. Полевой (окопный) душ: моющее средство без воды (10 упаковок хватит в месяц).

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!