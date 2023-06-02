Спасет от жары: одежду из какой ткани лучше носить летом

В жару лучше носить натуральные ткани, которые дают дышать коже вашего тела, тем самым охлаждая его. UaPortal собрал список рекомендованных тканей для ношения летом.

Хлопок

Прекрасно впитывает влагу, поэтому тело не перегревается. Выбирайте плотный хлопок – за ним просто ухаживать.

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Лен

Эта ткань отлично абсорбирует влагу и дышит. Она не электризуется и прекрасно подходит для летнего времени.

Шелк

Легкий, прохладный, ниспадающий шелк прекрасно садится по фигуре и держит форму. Прекрасно охлаждает кожу и дышит.

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