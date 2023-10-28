Специалисты объяснили, как легко привлечь орхидею к повторному цветению перед зимой

Орхидеи – удивительные нежные комнатные растения, годами остающиеся любимыми в домохозяйствах благодаря их прекрасному цветению. Как правило, орхидея цветет раз в год, и когда она цветет, чудесные цветы обычно остаются у цвета от шести до десяти недель.

Однако, если ухаживать должным образом, владельцы могут получить повторное цветение. Об этом сообщает Express.co.uk.

Эксперты рекомендуют обрезать орхидею, как только цветы опадают, чтобы способствовать повторному цветению. Обязательно обрезайте мертвые листья, ткани или корни под углом.

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Другие способы стимулировать повторное цветение орхидеи включают правильный уход за ней, например опрыскивание корней. Подумайте о том, чтобы усадить их в помещениях, где от природы есть большая влажность.

Это касается таких помещений, как ванная или кухня, где в воздухе больше влаги. Корни комнатных растений могут легко загнить, если их оставить во влажном компосте, поэтому важно убедиться, что почва высыхает между поливами.

Напомним, что в большинстве своем комнатные растения вполне безопасны, но некоторые из них – токсичны для детей и животных. Токсическими могут быть листья, сок или луковицы.

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