Специалисты по сопровождению ветеранов: в Украине появилась новая профессия

2 августа украинское правительство одобрило постановление, инициирующее внедрение специалистов по поддержке ветеранов и демобилизованных, а также утвердило документ об их оплате труда. Согласно решению этим специалистам назначается доплата за специфику работы в размере до половины должностного оклада за фактически отработанное время.

Эту информацию обнародовало Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Документ предлагает внести коррективы в раздел XLIII "Социальные и реабилитационные услуги" приложения 2 к постановлению № 1298 от 30.08.2002, добавив новую позицию "Специалист по поддержке ветеранов и демобилизованных".

Претендовать на должность специалиста по поддержке ветеранов может любой гражданин Украины или лицо с аналогичным статусом, являющееся ветераном. Ключевое требование – наличие высшего образования не ниже уровня бакалавра в одной из следующих сфер: Образование/Педагогика, Социальные и поведенческие науки, Право, Здравоохранение, Социальная работа, Публичное управление и администрирование.

Функциональные обязанности

Отмечается, что такой специалист – первый контакт ветерана или ветеранки по возвращении в общину. Он обеспечивает информационное сопровождение и поддержку, консультирует о получении статусов, жилья, прохождении реабилитации, трудоустройства и т.д.

Ожидается, что первые специалисты по поддержке приступят к работе уже осенью.

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Целевые группы, которыми занимается специалист:

* ветераны войны

* лица с особыми заслугами перед Родиной

* пострадавшие участники Революции Достоинства

* члены семей вышеупомянутых категорий

* семьи погибших (умерших) ветеранов войны

* семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, демобилизованные лица.

Точный размер заработной платы таких специалистов пока не разглашается, но ведомство отметило прибавку к ставке объемом до 50%. Размер доплаты для каждого специалиста будет определять руководитель соответствующего учреждения или организации, учитывая погрузку, своевременность и качество предоставляемых услуг, а также отсутствие нареканий.

Проект постановления разработало Министерство экономики, его обсуждали на совещаниях по ветеранской политике под руководством министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

Ведомство добавило, что реализация акта направлена на создание юридических оснований для определения условий оплаты труда специалистов, обеспечивающих сопровождение ветеранов войны и демобилизованных лиц.

Напомним, ранее UAportal назвал категории украинцев, которым не нужно обновлять данные в ТЦК.

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