Спецподразделение 'Белый Волк' за ночь ликвидировало 14 целей противника и десяток оккупантов (видео)

Украинские защитники из спецподразделения "Белый волк" Центра специальных операций "А" СБУ устроили настоящую "охоту" на врага и его вооружение в одном из направлений фронта.

В частности, "Белые волки" всего за одну ночь уничтожили 14 целей противника, сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что украинские воины "оставили после своей молниеносной атаки только сожженную российскую технику, разбитые укрепления и "хороших россиян".

Читайте также: Бойцы ССО спасли "вагнеровцев", тонувших после подрыва Каховской ГЭС

Таким образом, только за ночь враг потерял семь танков, две гаубицы "Д-30", противотанковую пушку МТ-12 "Рапира", расчет ПТРК, автомобильную технику.

Утраты живой силы противника составили около 10 человек.

Напомним, бойцы из подразделения Сил специальных операций выследили и обезвредили наблюдательный пункт россиян. Это произошло на южном направлении фронта.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!