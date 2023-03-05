Спецподразделение Kraken показало уничтожение вражеской башни наблюдения на территории рф (видео)

Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Kraken показало уничтожение автономной башни наблюдения. Она была расположена в Брянской области на россии.

Соответствующее видео было опубликовано на Telegram-канале Kraken. Речь идет о башне "Гренадер".

Отмечается, что бойцы спецподразделения поразили башню с помощью ударного беспилотника. На видео можно увидеть, что цель, расположенную на пограничной Брянщине, была уничтожена со второй попытки.

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"Силами разведки спецподразделения "KRAKEN" с помощью дрона-камикадзе уничтожена автономная башня наблюдения "Гренадер" в Брянской области", – говорится в сообщении.

На видео отреагировали российские блоггеры, утверждающие, что это произошло перед экстренной ситуацией в Брянской области 2 марта.

Напомним, 2 марта российские СМИ сообщили о вооруженной провокации в Брянской области, обвинив в этом Украину. Однако, как выяснилось, до этого события были сами россияне.

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