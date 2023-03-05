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Спецподразделение Kraken показало уничтожение вражеской башни наблюдения на территории рф (видео)

Максим Карпенко

Спецподразделение Kraken показало уничтожение вражеской башни наблюдения на территории рф (видео)

Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Kraken показало уничтожение автономной башни наблюдения. Она была расположена в Брянской области на россии.

Соответствующее видео было опубликовано на Telegram-канале Kraken. Речь идет о башне "Гренадер".

Отмечается, что бойцы спецподразделения поразили башню с помощью ударного беспилотника. На видео можно увидеть, что цель, расположенную на пограничной Брянщине, была уничтожена со второй попытки.

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"Силами разведки спецподразделения "KRAKEN" с помощью дрона-камикадзе уничтожена автономная башня наблюдения "Гренадер" в Брянской области", – говорится в сообщении.

На видео отреагировали российские блоггеры, утверждающие, что это произошло перед экстренной ситуацией в Брянской области 2 марта.

Напомним, 2 марта российские СМИ сообщили о вооруженной провокации в Брянской области, обвинив в этом Украину. Однако, как выяснилось, до этого события были сами россияне.

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Война в Украине