Спрос на недвижимость падает: почему украинцы избегают покупки жилья и что ждет рынок

Рынок аренды недвижимости в Украине продолжает быть активным и стабильным. В то же время количество желающих приобрести квартиры сейчас очень небольшое.

В основном это люди, которые могут воспользоваться государственной программой и оформить доступную ипотеку. Об этом пишет 24 Канал.

"Цены выросли в большинстве регионов Украины, особенно в центральных и западных. Скорее всего, это связано с тем, что покупатели не готовы покупать недвижимость, отдавая предпочтение аренде", – отмечают специалисты по недвижимости.

Цены на жилье и спрос на квартиры сейчас выше в центральных и западных регионах. Однако в целом стоимость продажи квартир снизилась по всей стране из-за уменьшения спроса.

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Спрос на жилье на вторичном рынке выше, поскольку эти дома уже готовы к проживанию, и квартиры обычно не нуждаются в значительном ремонте. Это позволяет сразу заселиться. В отличие от этого, новостройки требуют дополнительных затрат на ремонт, и владельцы не смогут сразу заехать в новую квартиру.

В осенний период ожидается повышение спроса на недвижимость, что, соответственно, повлияет на рост цен. Ситуация на рынке будет определяться событиями на фронте и финансовыми возможностями граждан. Эти аспекты тесно связаны с общим экономическим состоянием в Украине, стабильностью рынка труда, уровнем международной помощи и государственной поддержки в этом секторе.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, что аренда жилья в Украине бьет рекорды.

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