США выйдут из мирных переговоров, если РФ продолжит войну - представитель в Совбезе ООН

Во время заседания Совета Безопасности ООН исполняющий обязанности заместителя постоянного представителя США при ООН Джон Келли заявил, что Соединенные Штаты могут отказаться от участия в мирных усилиях, если Россия не прекратит войну против Украины. В своем выступлении Келли подчеркнул, что Вашингтон открыт к конструктивному диалогу по прекращению боевых действий, но бездействие и нежелание Кремля участвовать в реальных переговорах может заставить США пересмотреть свое участие в мирном процессе.

"Если Россия решит и дальше вести эту разрушительную войну, США будут вынуждены переоценить свое участие в переговорах. Это не будет означать отказ от наших ценностей или партнеров. Это будет признанием нежелания Москвы сотрудничать для достижения мира," — отметил дипломат. Об этом сообщает " Интерфакс-Украина ".

Он также подчеркнул, что любое обсуждение мирного урегулирования возможно только при условии честного и добросовестного подхода с обеих сторон.

"Мы требуем, чтобы мирные переговоры велись искренне и ответственно", - добавил Келли.

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Кроме того, представитель США упомянул о позиции президента Дональда Трампа, согласно которой Соединенные Штаты стремятся к сотрудничеству с Россией, в частности в контексте поиска мирного решения.

"Сегодняшние предложения — лучшее из возможных соглашений для России. Президент Путин должен принять решение в пользу мира", — подчеркнул он.

В завершение Келли призвал как Москву, так и Киев к сложному, но необходимому решению выбрать мир.

"Если одна из сторон не будет готова или не захочет двигаться в этом направлении, именно она будет нести ответственность за последствия", - подытожил он.

Напомним, Трамп не доволен тем, что делает Путин.

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