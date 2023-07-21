Стало известно, кто написал донос на Гиркина-Стрелкова

Причина задержания военного преступника и экс-руководителя общественного движения "Новороссия" Игоря Гиркина-Стрелкова, который был агентом ФСБ РФ, пока неизвестна. Об этом заявил его адвокат Александр Молохов.

Однако стало известно, что его задержали по доносу бывшего вагнеровца. российские СМИ назвали его имя – это бывший ярославский депутат и наемник ЧВК "Вагнер" Дмитрий Петровский.

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Сам российский экс-боевик не опроверг этого, а подтвердил: "Да, я написал заявление на Стрелкова в прокуратуру четыре дня назад. И да, я действительно сотрудник ППК "Вагнер", дважды ездил в командировку хирургом. Стрелкова я считаю "военной Блиновской": отчитывается".

По его словам, последней каплей "стали слова Стрелкова о нашем президенте Владимире Путине".

"Считаю, что оскорбление первого лица государства - это преступление. Не могу пока точно сказать, после моего заявления задержали или нет, перед простым хирургом Генеральная прокуратура не отчитывается. Но надеюсь, что именно я дал ход делу", — отметил Петровский.

Напомним, 21 июля стало известно, что на России задержали бывшего руководителя общественного движения "Новороссия" Игоря Гиркина-Стрелкова, который был агентом ФСБ РФ, а в последнее время часто критиковал российские власти за провал на войне в Украине.

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