Стилисты назвали 5 трендовых штанов осени-2023

Осенью 2023 года стилисты советуют обратить внимание на красный цвет, космический стиль и широкие джинсы. В моде будут также светлые оттенки и кожа.

Об этом пишет Ридиотрек.

Красные джинсы

Красный цвет остается доминирующим в этом сезоне. Добавьте в свой гардероб красные джинсы, которые были популярны еще в 1970-х годах и теперь возвращаются к моде. Комбинируйте их с нейтральными цветами, такими как черный, белый, серый или бежевый.

Металлик

Модные вещи в металлических оттенках этого сезона становятся более строгими и простыми. Сочетайте их с пиджаками или свитерами в стиле "oversize."

Белые брюки

Белые широкие брюки, популярные летом, остаются актуальными и осенью. Они прекрасно подходят к осеннему гардеробу.

Джинсы с широкими штанинами

Такие брюки создают иллюзию удлиненных ног и придают образу легкость. Комбинируйте их с яркой верхней частью.

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Коричневые кожаные брюки

Коричневый цвет также подчеркивается в модных коллекциях на осень-зиму 2023–2024. Кожаные брюки этого цвета не только соответствуют последним тенденциям, но помогут вам во время осенних прохладных дней.

Напомним, мы уже писали, какие стрижки не подходят женщинам после 40.

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