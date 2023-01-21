Стилисты назвали девять базовых вещей, которые всегда актуальны и не выходят из моды (фото)

9 базовых вещей, которые никогда не выйдут из моды – какие вещи будут всегда в моде

Стильный образ всегда можно создать из базовых вещей, которые всегда будут актуальны. Такую одежду можно легко совмещать между собой.

Стилисты показали девять предметов одежды, которые должны находиться в гардеробе каждой модницы. Эти вещи никогда не выйдут из моды и будут выручены в любой ситуации.

Белая рубашка

Белая рубашка – базовый элемент гардероба. Ее можно совместить с брюками, джинсами, жилетами, жакетами и корсетами.

В зависимости от образа рубашку можно заправлять, выпускать или носить асимметрично. Также ее можно одевать как второй слой или под корсеты, джемпера, жилеты и жакеты.

9 базовых вещей, которые никогда не выйдут из моды – какие вещи будут всегда в моде

Белая футболка

Белая футболка слегка свободного кроя с правильной длиной рукава просто must have на любой сезон. Эта вещь подойдет как для делового образа, так и для повседневного, или спортивного.

9 базовых вещей, которые никогда не выйдут из моды – какие вещи будут всегда в моде

Шелковый топ

Шелковый топ создал любой образ элегантным и изысканным. Однако выбирайте модели слегка свободного кроя без декора.

9 базовых вещей, которые никогда не выйдут из моды – какие вещи будут всегда в моде

Водолазка

Водолазку можно одевать как самостоятельную вещь, либо создавать многослойные стильные образы.

9 базовых вещей, которые никогда не выйдут из моды – какие вещи будут всегда в моде

Двухбортный жакет

Выбирайте двухбортный жилет такой длины, чтобы закрывались ягодицы. Прямой или слегка суженный крой.

9 базовых вещей, которые никогда не выйдут из моды – какие вещи будут всегда в моде

Джинсы MOM FIT

Джинсы MOM FIT прекрасно садятся на любую фигуру и при необходимости скрывают несовершенство благодаря высокой посадке и свободному месту в области живота.

9 базовых вещей, которые никогда не выйдут из моды – какие вещи будут всегда в моде

Широкие штаны

Широкие штаны прямого кроя с высокой посадкой до сих пор остаются актуальными. Сочетайте их с каблуками, кроссовками или ботинками.

9 базовых вещей, которые никогда не выйдут из моды – какие вещи будут всегда в моде

Юбка меди

Выбирайте юбки меди немного свободного кроя и с высокой посадкой.

9 базовых вещей, которые никогда не выйдут из моды – какие вещи будут всегда в моде

Черное платье

Нестареющей классикой остается маленькое черное платье.

9 базовых вещей, которые никогда не выйдут из моды – какие вещи будут всегда в моде

Ранее мы показали примеры трендовых вещей, которые есть вне времени. Образы показаны жителями Лондона и Парижа и должны быть в гардеробе каждой женщины.

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