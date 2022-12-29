Стилисты рассказали, как создать стильный образ на Новый год из того, что есть в шкафу

Новый год 2023 – что одеть на Новый год – как создать сильный образ из тех вещей, которые есть в шкафу

Стилисты назвали формулы образов для новогодних праздников. Несмотря на то, что в Украине идет полномасштабная война, можно создать хороший лук из тех вещей, которые есть в гардеробе.

Школа стиля pumpyourstyle.studio поделилась основными породами, которыми следует воспользоваться. Да, благодаря минимальным усилиям удастся создать неповторимый праздничный образ.

Белая рубашка + Черная юбка + Каблуки

Эти вещи, вероятно, есть в гардеробе каждой девушки или женщины. Им можно придать праздничное звучание благодаря выразительному макияжу и украшениям.

Блейзер/Пиджак + Брюки + Каблуки

Если в вашем гардеробе есть черный приталенный пиджак, считайте, что новогодний образ найден. Наденьте пиджак на голое тело и добавьте активные украшения. Благодаря этому ваша привычная вещь будет совершенно новый вид.

В чем нельзя встречать Новый год - модные тренды 2023

Шелковое платье/Юбка

Самый приятный факт о шелковых вещах, это то, что их можно носить как на повседневную, так и на выход. Добавьте к платью обувь на каблуке, вечернюю сумочку, украшения.

Что одеть на Новый год 2023 – в чем можно встречать Новый год

"Как вы уже заметили, праздничный образ можно создать и из обыденных вещей, добавив к ним правильные аксессуары", – отметили в школе стиля.

Модная подборка образов на Новый год 2023

Модная подборка образов на Новый год 2023

Ранее UAportal писал о восьми стильных платьях для празднования Нового года 2023. Праздник все ближе, поэтому стоит задуматься об удобном и модном образе.

Черное платье подходит ко всем типам фигуры и очень стильно и элегантно. Такое дело должно быть в гардеробе каждой девушки. О типах платьев, которые никогда не выйдут из моды, в материале UAportal.

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