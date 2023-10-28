Стилисты назвали семь лучших цветов, которые можно носить с денимом

Какие цвета лучше всего сочетаются с джинсами

Для создания легкой и стильной одежды часто выбирают джинсовые вещи. Деним является нейтральным полотном, что делает его очень универсальным и фантастическим фоном для широкого диапазона цветов.

Стилисты рассказали о лучших цветах, которые можно носить с денимом. Вы не прогадаете с этими универсальными комбинациями, пишет Best Life.

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1. Красный

По словам Эшли Фул, соучредительницы магазина роскошных товаров крупных размеров AMOUR781, цветом этого сезона был классический красный. Он лучше будет смотреться со светлым, темным денимом или даже с черным денимом.

Важно найти правильный оттенок красного, который подойдет вам и дополнит кожу. Людям с более холодным цветом лица следует выбирать красные с голубыми оттенками, а тем, у кого более теплый цвет лица, следует рассматривать красные цвета с более оранжевыми или ржавыми оттенками.

Амрита Харбаджан, сертифицированная консультантка по имиджу и стильная блоггерша, также отмечает, что красный цвет придает волнение базовому джинсовому ансамблю.

Личный стилист и основатель модного блога Girl Shares Tips Трейси Ченг, говорит, что глубокие оттенки красного, такие как бордовый и темно-бордовый, особенно хорошо сочетаются с денимом и придают нотку утонченности.

2. Белый

С чем сочетается деним

Если сомневаетесь, эксперты советуют совмещать деним с белым. Сертифицированная консультант по имиджу Элизабет Косич отмечает, что эта комбинация создает идеальное полотно для яркого аксессуара, такого как ремень, кошелек или украшения.

Кроме этого, по мнению других экспертов, белый предлагает чистый, свежий контраст с любым джинсовым нарядом.

3. Оливково-зеленый

Модные эксперты отмечают, что джинсы среднего или темного цвета удачно совмещаются с оливково-зеленым.

Кэрол Гимелхох предлагает носить оливково-зеленый свитер с темными джинсами, кожаным ремнем и ювелирными изделиями в стиле бохо с акцентами из натурального камня для непринужденной осенней атмосферы. В более элегантном случае она советует попробовать атласную оливково-зеленую блузку с черными джинсами и замшевыми челноками на каблуке.

4. Румяно-розовый

"Розовый – мягкий и женственный цвет, прекрасно сочетающийся со светлым денимом", – говорит Манктелоу-Пимм. Этот нежный пастельный оттенок создает отличный контраст с бледным денимом, создавая свежий и романтичный образ.

5. Серый

Светло-серый создает тонкий контраст с темным денимом. Стилисты советуют носить джинсы со светло-серым блейзером и черным поясом, чтобы создать утонченный современный образ. Наряд можно завершить лоферами или кроссовками, чтобы сохранить повседневность, или дополнить этот образ черными ботинками для верховой езды до колен.

6. Черный

Черный хорошо сочетается с любым денимом. Любимое сочетание Харбаджан для ночного отдыха – это черный блейзер или черная кружевная блуза с джинсами средней вытирки и черным лакированным клатчем.

"Для светлого денима выбирайте приталенный или укороченный черный топ, чтобы сбалансировать расслабленную эстетику", – предлагает Ченг.

"Для дневного образа выбирайте белые кроссовки или ботильоны. Чтобы добавить эту комбинацию к вечернему образу, выберите туфли на каблуке или остроносые челноки чудного или металлического оттенка", – добавляет последняя стилистка.

7. Коричневый

Прелесть коричневого цвета в том, что он универсально приятен нейтрально и его можно носить в любой сезон. Следует совмещать темно-коричневый верх со светлым или белым денимом. В прохладные дни, например, попробуйте роскошный темно-коричневый кашемировый свитер с прямыми джинсами и замшевыми ботфортами или даже гладкими кожаными кроссовками. Или вы можете надеть темно-коричневую кожаную куртку, которая придаст неожиданное преимущество классическим джинсам.

Напомним, что стилистка Елена Шевченко дала семь советов, как выбрать пуховик, чтобы быть в тренде этого сезона.

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