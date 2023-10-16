Стилисты назвали топ-5 трендовых сапог осени-2023

В новом модном сезоне мы можем наблюдать множество инноваций в мире обувных тенденций. Дизайнеры призывают нас выходить за пределы обычного и не бояться экспериментировать.

Об этом пишет Радиотрек.

Байкерские модели

Эта обувь характеризуется большим количеством пряжек, а также массивной подошвой, что делает очень комфортными. Это идеальный выбор для сочетания с джинсами, костюмами с брюками или даже школьными мини-юбками и трикотажными платьями.

Сапоги с широкими голенищами (slouchy boots)

Наиболее актуальная модель этого

сезона, известна также. Эти сапоги могут иметь чрезмерно широкие голенища, создавая впечатление, будто они слегка спадают с ноги. Или они могут быть просто чуть-чуть свободными. Дизайнеры советуют носить их с джинсами.

Обувь на танкетке

Танкетка могут быть в разных вариациях: высота танкетки может быть разной, а носок может быть закругленным или закрученным вверх. Некоторые модели имеют металлические детали, что делает их особенно стильными.

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Сапоги-чулки

Помните сапоги-чулки, которые были модны в 2014 году? Однако, на этот раз в моде исключительно модели из глянцевой или матовой кожи, антитрендом являются замшевые варианты. Важной особенностью является разная высота сапог: в тренде как плоская подошва, так и каблуки.

Сапоги к бедрам

Чем выше сапоги, тем лучше они удерживают тепло и защищают от снега и дождя. Они также могут заменить штаны, особенно в период "бесштатного" стиля, который сейчас на пике популярности. Эти сапоги можно комбинировать с мини-юбками, удлиненными пиджаками, джемперами и свитерами, создавая незабываемые образы.

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