Storm Shadow, F-16 и морские беспилотники: в The Sun узнали когда и чем Украина уничтожит Крымский мост

Издание The Sun сообщило, что мост через Керченский пролив в оккупированном Крыму будет уничтожен уже к концу лета 2024 года. Также издание узнало, как Силы обороны Украины будут деоккупировать Крым.

Со ссылкой на украинских чиновников журналисты The Sun пишут, что к середине июля 2024 года "любимый мисс путина" исчезнет. Для этого Силы обороны Украины используют "адский дождь" стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов – сооружение атакуют ракетами Storm Shadow, морскими беспилотниками и истребителями F-16.

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Отмечается, что для российского диктатора 19-километровый Керченский мост является видимым символом его фиктивного триумфа по возвращению полуострова в собственность России. А вот для Украины это сооружение цель номер один для уничтожения и важный шаг для выигрыша в войне в Черном море. Уничтожение моста позволит перекрыть оккупантам основной путь российской военной поставки и "задушить военную машину путина".

Со ссылкой на Брайана Кларка, старшего научного сотрудника Института Гудзона и директора Центра оборонных концепций и технологий, издание пишет, что Украина вполне может это сделать, но ей нужно правильное оружие.

Кларк считает, что для уничтожения Керченского моста нужна многосторонняя атака - с воздуха и моря.

Он считает, что Силы обороны Украины применят для этих целей ракеты Storm Shadow, которые ударят по конструкциям моста с воздуха, а беспилотные морские дроны ударят по его основе.

"Если Керченский мост будет навсегда скомпрометирован, Москва потеряет главную линию военных поставок", – объяснил эксперт важность этой атаки.

Что касается деоккупации Крыма, по данным издания, план Киева состоит в том, чтобы осаждать аннексированный полуостров, начиная непрерывные нападения с земли, моря и воздуха, пока российские силы не станут неспособными удерживать его.

Ранее в СБУ рассказали, как взрывали Крымский мост.

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