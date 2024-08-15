Стратегический бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области россии (фото, видео)
В Иркутской области россии упал и загорелся стратегический бомбардировщик Ту-22м. Инцидент произошел в Черемховском районе возле села Михайловка.
Жители села Михайловка рассказали, что перед тем, как самолет разбился недалеко от въезда в населенный пункт, он начал гореть.
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Такие самолеты враг использует для запуска ракет Х-22.
В Минобороны рф заявили, что бомбардировщик потерпел аварию при выполнении планового полета. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.
Отмечается, что самолет упал в необитаемой местности, на земле разрушений нет. Экипаж успел катапультироваться.
россияне в соцсетях пишут: "Все четыре члена экипажа упавшего в Черемховском районе бомбардировщика катапультировались и выжили. Их уже нашли спасатели".
Напомним, в ночь на 14 августа 2024 года путинская армия потеряла истребитель-бомбардировщик Су-34. Его сбили украинские бойцы в небе над Курской областью рф.
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