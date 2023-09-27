Стресс на работе: методы, которые помогут быстро успокоиться

Стресс на рабочем месте – это распространенная проблема, которая может негативно отразиться на здоровье, производительности и самочувствии. Справиться с ним непросто, особенно в условиях, когда невозможно просто уйти домой и отдохнуть.

Однако есть несколько простых и действенных советов, которые помогут взять под контроль нервное напряжение. UAportal расскажет, как легко успокоиться на рабочем месте. Следуя этим советам, вы сможете сделать свой рабочий день более спокойным и продуктивным.

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Возьмите гречишный чай

Лучшим средством от нервного напряжения является ромашка, корень валерианы, мелисса и другие травы. Однако после их употребления может возникнуть сонливость. Поэтому на работе лучше брать гречишный чай. Он обладает такими же свойствами, однако не вызывает сонливость.

Дыхание

Следует использовать различные дыхательные практики. Кроме этого, подойдут даже несколько глубоких вдохов, они помогут избавиться от эмоционального напряжения.

Разминка ног

Пройдитесь на свежем воздухе, если у вас есть такая возможность. Ведь свежий воздух поможет справиться с напряжением и стрессом.

Напомним, врачи рассказали о технике, которая поможет быстро похудеть благодаря дыханию.

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