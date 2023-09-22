Строители дали 7 советов, как самостоятельно утеплить дом перед холодами

Утепление дома снаружи – это эффективный способ достичь комфортной температуры внутри помещения и одновременно сэкономить на коммунальных услугах. Это можно реализовать разными способами, учитывая собственные потребности и предпочтения.

Наружное утепление дома имеет несколько преимуществ:

Минимальные затраты: Стоимость материалов и работ обычно ниже. Энергосбережение: Уменьшение затрат на отопление может достигать 60%. Крепкий и эстетический фасад: Вид дома улучшается и фасад становится устойчивым и привлекательным. Улучшение микроклимата Это положительно влияет на качество жизни. Эффект термоса: Сохранение тепла зимой и прохлады летом. Защита от промерзания: Предотвращает замерзание стен. Сохранение площади дома: Наружное утепление не уменьшает полезную площадь.

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Если вы хотите самостоятельно утеплить дом, вот некоторые советы:

Очистите водосточные трубы

Очистите их от мусора во избежание застоя воды.

Подготовьте систему орошения

Перекройте ее на зиму и слейте воду, чтобы предотвратить разрыв труб при замораживании.

Установите энергосберегающие окна

Замените старые окна на окна с высокой эффективностью, которые предотвратят потери тепла.

Утеплите дверь гаража

Это поможет сэкономить электроэнергию.

Снимите оконные кондиционеры

Если у вас есть оконные кондиционеры, снимите их на зиму во избежание сквозняков.

Произведите инспекцию крыши и дымохода

Обнаружите и исправьте повреждения, чтобы избежать замерзания в доме.

Запаситесь необходимым инструментарием

Имейте под рукой лопату, соль, скребки для льда и другое оборудование для обслуживания дома зимой.

Напомним, мы уже писали, как бюджетно утеплить здание.

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