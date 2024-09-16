Суд и два свидетеля: некоторым украинцам придется постараться, чтобы получить пенсию

Основным документом для подтверждения трудового стажа остается трудовая книжка, однако записи в ней должны быть сделаны без ошибок. Если же такие ошибки есть, следует обратиться в определенные инстанции для подтверждения стажа и избежать проблем с начислением пенсии.

Согласно действующей инструкции все записи в трудовой книжке должны быть внесены четко и правильно: черными, синими или фиолетовыми чернилами, подписаны руководителем и заверены печатью предприятия. Однако с 2017 года в Украине отменили обязательное использование печатей для хозяйствующих субъектов, поэтому отсутствие печати не делает записи недействительными.

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Если ошибки в трудовой книжке касаются ранних периодов или вызывают сомнения, есть несколько вариантов для подтверждения стажа. Первый вариант – получение справки формы ОК-5, содержащей информацию о страховом стаже и начислении ЕСВ с 2000 года. Если социальные взносы уплачивались, эти периоды будут учтены.

Второй вариант – обращение к бывшему работодателю или архивному учреждению. Работодатель может предоставить документы для исправления ошибок в трудовой или для подтверждения стажа. Если предприятие закрылось, необходимые документы можно найти в архиве или правопреемниках.

В случае, если эти методы не дают результата, подтвердить стаж можно через показания не менее двух коллег, работавших на том же предприятии. Если и этот способ не сработает, последний вариант – обращение в суд для рассмотрения доказательств и решение вопроса подтверждения трудового стажа.

Судя по сложности процесса, юристы советуют обращаться к специалистам, которые помогут правильно оформить документы и минимизировать риски потери части пенсионных выплат.

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