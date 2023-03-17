Суд в Гааге выдал ордер на арест путина

Международный уголовный суд в Гааге выдал международный ордер на арест президента рф владимира путина. Также ордер был выдан на арест уполномоченной по правам ребенка Марии Львова-Белова.

Соответствующее решение было принято сегодня, 17 марта. Об этом сообщает официальный сайт Суда.

"Сегодня, 17 марта 2023 года, Вторая палата досудебного рассмотрения Международного уголовного суда издала ордера на арест двух персон в контексте ситуации в Украине: господина владимира путина и госпожи Марии Алексеевны Львовой-Беловой", – говорится в пресс-релизе.

По данным Суда, путин несет ответственность за военное преступление в виде незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины в рф. Преступления были совершены на оккупированной украинской территории, по меньшей мере, с 24 февраля 2022 года.

Читайте также: На проплаченном концерте в Лужниках возможно выступал двойник путина. В сети сравнили два выступления президента россии

"Существуют разумные основания полагать, что господин путин несет индивидуальную уголовную ответственность за вышеуказанные преступления, (i) за совершение действий непосредственно, совместно с другими и/или через других (статья 25(3)(a) Римского устава), и (ii) за его неспособность осуществлять надлежащий контроль над гражданскими и военными подчиненными, которые совершили действия", – добавили в Суде.

Львова-Белова несет ответственность по аналогичным обвинениям. На основании ходатайств прокуратуры от 22 февраля 2023 г. Палата предварительного производства признала, что есть достаточные основания считать, что каждый подозреваемый несет ответственность за военное преступление.

Напомним, 3 марта 2022 года Уголовный суд в Гааге взялся за расследование против военных преступлений рф.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !