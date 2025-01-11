Суд Великобритании окончательно запретил поиск жесткого диска с 8,000 биткоинами на $750 миллионов

Джеймс Хауэллс, IT-инженер из Ньюпорта, проиграл многолетнюю судебную борьбу за возможность раскопать городскую свалку, где, по его мнению, находится утерянный жесткий диск с 8,000 биткоинами. Этот диск был случайно выброшен в 2013 году во время уборки офиса. В то время криптовалюта еще не имела значительной стоимости, но сегодня эти биткоины оцениваются примерно в $750 миллионов. Суд окончательно отказал Хауэллсу, ссылаясь на экологические риски, которые могут возникнуть при проведении раскопок на свалке.

Несмотря на многочисленные попытки договориться с городским советом Ньюпорта, Хауэллсу так и не удалось получить разрешение на поиски. Он предлагал профинансировать раскопки с помощью инвесторов и даже разработал план, включавший использование роботизированных собак от Boston Dynamics. Общая стоимость проекта оценивалась в $11 миллионов. Однако совет остался непреклонным, ссылаясь на возможный вред окружающей среде. В 2024 году Хауэллс подал иск против города, требуя компенсацию в размере $647 миллионов, но суд встал на сторону городского совета. Решение основывалось на экологических нормах и действующих разрешениях, запрещающих проведение таких масштабных работ.

Эта ситуация подняла важные вопросы для криптовалютного сообщества. Утрата доступа к жесткому диску показала, насколько критически важно правильно хранить приватные ключи. В мире криптовалют, где безопасность активов полностью зависит от владельца, одна ошибка может привести к потере миллионов. Хотя суд признал право Хауэллса на владение биткоинами, доступ к физическому носителю остается невозможным из-за правовых и экологических ограничений.

Несмотря на все неудачи, Хауэллс не оставляет попыток найти способ монетизировать свои утраченные активы. Он рассматривает возможность создания токенов, которые бы отражали потенциальную стоимость его биткоинов. Такой подход может стать новаторским и предложить новые решения для тех, кто сталкивается с подобными проблемами.

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