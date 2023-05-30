Супербыстрый ужин за 20 минут: как приготовить луковый пирог
Это блюдо – очень ароматное, легкое в приготовлении и сытное. Прекрасный вариант ужина или перекуса.
Ингредиенты:
– сливочное масло – 200 г
– Мука – 300 г
– Сметана – 6 ст.л. (20% жирности)
– Сода – 1 ч.л.
– уксус – 1 ч.л.
– Плавленый сыр – 4 шт.
– Лук – 6 шт.
– яйца – 5 шт. (4 – для начинки, 1 – для смазывания)
– Соль и перец – по вкусу
– Зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Натертое сливочное масло смешайте с мукой и добавьте сметану, соду, погашенную уксусом, соль и перемешайте.
2. Замесите тесто, сформуйте шар, заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 2 часа или ночь.
Читайте также: Закуска из яиц и тунца, которая точно сведет вас с ума
3. Начинка: очистите лук и нарежьте тонкими полукольцами, которые обжарьте на сковороде. Добавьте соль, перец и готовьте несколько минут. Добавьте тертый творог и перемешайте.
4. Взбейте яйца и добавьте зелень. Дождитесь охлаждения луковой смеси и перемешайте с яйцами.
5. Тесто разделите на две части: большую и меньшую. Большую часть выложите в смазанную маслом форму и распределите по ней, формируя бортики. Выложите лук, накройте второй частью теста. Выпекайте при температуре 160-170°C духовке 20-25 минут.
6. Подавайте охлажденным.
Советуем также обратить внимание на рецепт гренок с чесноком и творогом.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !