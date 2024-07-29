Сверхмощная 7-балльная магнитная буря накроет Землю: опасные даты

В понедельник, 29 июля, на Земле зафиксирован пятибалльный геомагнитный шторм. Он относится к красному уровню опасности. Такая магнитная буря может влиять на метеозависимых и людей с хроническими заболеваниями.

По данным сайта Meteoagent, завтра К-индекс поднимется до 7 баллов, а 31 июля он опустится лишь на балл – до 6. Это лишь предварительный прогноз, поскольку поведение Солнца невозможно спрогнозировать на долгий срок.

Магнитная буря сегодня. Источник: meteoagent.com Магнитная буря сегодня. Источник: meteoagent.com

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Магнитные бури – это явление, возникающее в результате больших выбросов солнечной энергии от Солнца. Эти выбросы, такие как солнечные ветры и солнечные взрывы, могут создавать магнитные бури на Земле, когда частицы солнечного ветра взаимодействуют с магнитным полем планеты.

У метеозависимых людей и людей с хроническими заболеваниями магнитные бури могут вызывать различные физические и эмоциональные реакции. Некоторые люди испытывают обострение боли в мышцах и суставах, головную боль, бессонницу, изменения настроения, усталость, раздражительность и неспособность к концентрации.

В то же время существуют некоторые исследования, которые противоречат связи между магнитными бурями и физическими симптомами у людей, и некоторые люди могут не чувствовать никаких воздействий от этих явлений.

Для тех, кто испытывает негативные последствия от магнитных бурь, важно принимать меры для уменьшения дискомфорта. Это может включать положительные стратегии самопомощи, такие как медитация, релаксация, физическая активность, отдых и соблюдение здорового образа жизни.

Напомним, астрономы обнаружили чрезвычайно редкую сверхмассивную красную черную дыру.

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