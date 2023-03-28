Сырный кулич без выпекания на Пасху: простой рецепт от Клопотенко (видео)

К Пасхе украинцы готовятся заранее, доставая записные книжки, в которых записаны самые удачные и простые рецепты праздничных блюд, и покупая продукты, чтобы все нужно было под рукой.

Если вы не профи в выпечке, можно приготовить главное блюдо Пасхи – пасху – без выпечки. Известный украинский повар Евгений Клопотенко рассказал и показал, как это сделать.

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Он предложил очень простой рецепт кулича на сырной основе. "Она получается красивой и нежной, с мягким сливочным вкусом, ароматом ванили и цедры вдобавок. Такая точно станет украшением вашего пасхального стола и удивит гостей своим изящным вкусом", — заверил Клопотенко.

Какие продукты нужно купить:

Кисломолочный творог 9% жирности – 700 граммов

Сливки 33% жирности – 350 мл

Яйца – 5 шт. (нужны желтки)

Сахар – 150 г

Ванильный сахар – 10 г

Сливочное масло 85,2% – 100 г

Цедра из 1 лимона

Миндаль – 50 г

Щепотка соли

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Как готовить:

Масло нужно предварительно нагреть до комнатной температуры. Кисломолочный творог перебейте блендером. Желтки смешайте с сахаром, солью и ванильным сахаром. Подогрейте в сотейнике 200 мл сливок время от времени помешивая их, пока не появится пар (где-то до 70 градусов). Подогретые сливки вылейте в миску до взбитых желтков и перемешайте. Готовую смесь перелейте в сотейник и поставьте на плиту, включите маленький огонь и варите, помешивая, пока смесь не загустеет и не станет похожей на сметану. Добавьте в сырную массу заваренные желтки и 100 г размягченного сливочного масла. Все перемешайте, чтобы консистенция теста была однородной. Добавьте лимонную цедру и перемешайте. Остальные сливки взбейте миксером и добавьте в сырную массу, размешайте. Подсушите миндаль на сухой сковороде и измельчите, добавьте к тесту и перемешайте, чтобы орехи равномерно распределились. В форму для кулича (или для кексов) выложите марлю, сложенную в четыре слоя. Переложите в нее творожную массу, утрамбовывая тесто. Накройте тесто марлей, поставьте форму на тарелку, а сверху поставьте литровую банку с водой, чтобы она прижала тесто. Заготовку нужно поставить в холодильник на 6 часов для застывания.

Готовую пасху переверните на красивую праздничную тарелку, а сверху украсьте орешками или цукатами.

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