Тайна отверстий на дне Берингового моря: ученые нашли ответ

Во время экспедиции в водах Берингового моря группа ученых натолкнулась на отверстия на морском дне, но не могли понять, кто их сделал. Поэтому ученые на исследовательском судне Sonne начали искать создателя отверстий.

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Об этом пишет The Guardian.

Ученые просмотрели сотни фотографий, сделанных камерой, буксировавшей морским дном. Они увидели на изображениях очень много дыр овальной формы размером до 3 сантиметров и глубиной 30 сантиметров. Но виновника, делавшего эти отверстия, найти не могли.

Однажды во время наблюдения Анжеликой Брандт из Зенкенбергского музея за морским дном, она заметила предполагаемого создателя отверстий – маленького рачка или амфипода, родственника пляжных цикад.

Амфиподы происходят из Антарктиды. Они используют свои передние придатки для выгребания песка из ямы и складывания его в кучу. Пока исследователям не удалось поймать амфипода с Берингова моря. Ученые предполагают, что рачок роет туннели, чтобы добраться до питательных веществ в глубоких слоях морского дна. Также амфиподы используют норы для размножения.

Напомним, у берегов Хорватии обнаружили затонувший путь в возрасте 7000 лет.

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