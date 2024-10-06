Такое бывает раз в жизни: астрономы ждут появления новой звезды

На ночном небе скоро можно будет наблюдать редкое астрономическое явление – взрыв новой звезды. Это событие, которое происходит раз в несколько десятилетий, и ученые по всему миру уже активно готовятся к наблюдениям за звездой T Coronae Borealis (T Cor Bor), расположенной в созвездии Корона Бореалис на расстоянии 3000 световых лет от Земли.

Это событие особенное, поскольку заря T Cor Bor в последний раз вспыхивала почти 80 лет назад. Ученые ожидают, что на этот раз взрыв будет настолько мощным, что звезда сравнится по яркости с Полярной звездой, но только на короткое время, сообщает Live Science.

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Астрономы отмечают, что такая вспышка повторится не раньше, чем через еще 80 лет, поэтому этот шанс уникален для нынешнего поколения исследователей и любителей астрономии.

Рождение T Coronae Borealis. Источник: NASA/Conceptual Image Lab/Goddard Space Flight Center Рождение T Coronae Borealis. Источник: NASA/Conceptual Image Lab/Goddard Space Flight Center

T Cor Bor, являющаяся белым карликом, постепенно поглощает материал из соседней звезды – красного гиганта. Этот процесс приводит к накоплению энергии, которая в конце концов высвободится при взрыве. Астрономы уже заметили признаки приближающегося взрыва, наблюдая за уменьшением яркости звезды, что аналогично предшествовало ее предыдущей вспышке в 1946 году.

Ученые из разных стран планируют использовать как наземные, так и космические телескопы для наблюдений за этим событием. В частности, космический телескоп NASA Fermi ежедневно следит за T Cor Bor, а другие крупные обсерватории, такие как телескоп Джеймса Уэбба и Very Large Array в США, будут привлечены для сбора данных во время вспышки.

Хотя вспышку можно будет увидеть невооруженным глазом всего несколько дней, профессиональные телескопы продолжат наблюдение за взрывом еще в течение нескольких месяцев. Радиотелескопы будут фиксировать последствия взрыва в течение следующих лет, позволяя ученым изучить, как взаимодействуют звездные ветры и ударные волны, возникающие во время вспышки.

Этот редкий взрыв представляет собой чрезвычайную возможность для изучения механизмов работы звезд. Астрономы уверены, что новые данные помогут разгадать тайны новых и значительно расширят понимание происходящих в звездных системах процессов.

Напомним, астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2029 году.

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